CERVETERI - Colori, musica e divertimento. Il centro della città etrusca si anima col carnevale dei Rioni. Coriandoli, maschere, uno straordinario spettacolo di bolle di sapone, il volo di "FuFluns" spiccato dai merli del museo nazionale cerite e castagnole a volontà. Questi gli ingredienti della festa andata in scena domenica. «I Rioni, ancora una volta, si confermano essere saggi custodi della tradizione e come sempre, portatori di gioia, allegria e condivisione», hanno commnetato l'assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e l'assessore con delega ai rapporti con i Rioni, Manuele Parroncini. «Un’ondata di allegria e divertimento, per i quali è doveroso ringraziare l’Unione dei Rioni della nostra città - hanno proseguito - Come già detto, già ho avuto dei primi incontri con loro in queste prime settimane dal mio insediamento in Giunta e tornerò ad incontrarli a breve per pianificare insieme i prossimi appuntamenti della nostra città».

E la festa col carnevale proseguirà anche domani con la sfilata dei Carri realizzati dalla Proloco Due Casette. Appuntamento in piazza Aldo Moro a partire dalle 17.

