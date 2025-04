S. MARINELLA – E’ stata programmata per sabato alle 17,30 alla sala Flaminia Odescalchi, la presentazione del volume “Santa Marinella: il futuro è già cominciato”, un volume curato dal Sindaco Pietro Tidei. “Sarà un piacere condividere con la cittadinanza questo importante momento di riflessione sul presente e sul futuro della nostra città – dice il sindaco – si tratta di un volume scritto interamente da me su quello che sarà il futuro di Santa Marinella, partendo ovviamente dalla situazione drammatica del dissesto che abbiamo trovato, fino alle tante cose che stiamo facendo e in modo particolare quello che faremo in futuro, cioè un futuro che non è quello di un giorno o quello di un anno, ma sarà un futuro ovviamente che disegnerà la Santa Marinella di domani e dei prossimi dieci o venti anni. Quindi è una cosa importante, non certo il libro dei sogni come qualcuno certamente dirà, ma sono gli atti che troveranno radici profonde su quello che stiamo facendo. E’ il futuro che conterà sulle caratteristiche climatiche di questa città che sono delle caratteristiche uniche, perché siamo una delle città più iodate d'Italia e non a caso venne deciso di costruire l’ospedale Bambin Gesù proprio a Santa Marinella, perché le condizioni climatiche e soprattutto lo odio che c’è nell'aria marina, il verde, l'esposizione al sole e i 24 km di costa, le presenze archeologiche, fanno di questa città una località unica per chi intende passare le sue vacanze. Il nostro futuro significa non un futuro di industria e di cemento ma un futuro di benessere, di vacanze, di turismo che guarda alla bellezza e all'ambiente. Quindi ho scritto in questo volume, quelle che sono le prospettive serie di Santa Marinella che deve diventare la capitale del turismo laziale e che deve lavorare per avere un mare pulito, un’aria salubre e quindi un ambiente sano. E’ un bel volume che è il frutto dell'esperienza fatta dal sottoscritto in questi anni a Santa Marinella e soprattutto ci sono le prospettive di una città migliore che può costituire veramente la capitale del turismo del Lazio”.

