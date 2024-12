LADISPOLI - Avevano rubato profumi, cosmetici e altri prodotti al Maury's di Civitavecchia ma alla fine la loro "corsa" è finita nel negozio di Ladispoli. A finire in manette due giovani 20enni di origine romena. I carabinieri della stazione locale di Ladispoli sono infatti entrati in azione nel tardo pomeriggio di venerdì mandando in fumo i piani della coppia. I due si erano intascati già 5 mila euro di merce, bottino, frutto probabilmente di altri raid messi a segno nella stessa giornata nelle due attività commerciali e forse anche in altre. La coppia, una volta entrata nel negozio, aveva rubato dagli scaffali la merce nascondendola nelle tasche e sotto ai maglioni. Stessa merce che poi veniva "conservata" nell'auto utilizzata per gli spostamenti. A notare gli strani movimenti dei due all'interno dell'attività commerciale è stato un dipendente che subito ha lanciato l'allarme al 112. Ad aiutare il lavoratore anche un cliente che ha subito preso nota del numero di targa dell'auto. Da qui sono subito scattate le ricerche dei carabinieri che alla fine li hanno individuati al Maury's di via Glasgow, a Ladispoli. I militari li hanno bloccati con la merce rubata tra cui profumi e creme tra i prodotti più costosi. I due ventenni sono così finiti in manette. Condotti a Civitavecchia sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

