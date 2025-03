CERVETERI - Non hanno portato via gioielli o oggetti di valore. Questa volta i ladri hanno superato loro stessi. Rubata nella notte una caldaia dall'abitazione di una nonnina di 95 anni gravemente disabile in sedia a rotelle, lasciandola senza acqua calda, gas e riscaldamenti. Il gesto, subito condannato dalla comunità etrusca, sarebbe avvenuto la notte scorsa in un'abitazione di via della Necropoli incrocio viale Manzoni.

A denunciare l'accaduto, puntando l'indice contro il vile gesto commesso, i familiari della vittima. «Io e la mia famiglia vorremmo sinceramente esprimere il nsotro disgusto nei confronti di quella/e persona/e che, durante questa notte, hanno ben pensato di rubare dalla casa di mia nonna, una povera donna anziana di 95 anni gravemente disabile in sedia a rotelle, lasciandola senza acqua calda, gas, e riscaldamenti», scrive Emma che poi lancia l'appello: «Invito chiunque abbia visto qualcosa a via della Necropoli incrocio viale Manzoni a farsi avanti direttamente con noi».

E poi il messaggio rivolto agli autori del raid, nella speranza che leggano: «Vi dovreste solo che vergognare». I familiari hanno ovviamente sporto denuncia anche ai carabinieri «dando anche il numero seriale della caldaia qualora la rivendessero», spiega ancora la nipote. Per commettere il furto i malviventi hanno anche danneggiato il cancello.

Centinaia in poco tempo i messaggi di solidarietà e di condanna. «Questa gente non prova vergogna, non sanno neanche cosa sia» scrive Gabriele. «Se qualcuno ha le telecamere nei propri giardini e pensa che potrebbero essere utili visionatele, magari trovate qualcosa di utile alle forze dell'ordine», invita Laura. «Aprono furgoni e prendono attrezzi, rubano nelle macchine, ora anche le caldaie ... assurdo!» commenta Valentina.

