Intervengono per schiamazzi e auto in divieto di sosta e arrestano un 30enne per droga. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ronciglione martedì sera hanno trovato l’’uomo in possesso di 33 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 2000 euro. L’operazione è nata in seguito ad un controllo della circolazione stradale dopo che alcuni residenti avevano segnalato schiamazzi e numerose auto che, nella piazza principale del paese, impedivano il transito e l’accesso alle abitazioni.

La pattuglia, giunta sul posto, ha cercato di disciplinare meglio la situazione per evitare che nel corso della notte ulteriori segnalazioni potessero disturbare i residenti e hanno invitato i ragazzi a spostare le macchine per rendere più agevole la circolazione. Alcuni hanno subito risposto all’invito ma uno è stato notato mentre si allontanava. Raggiunto, si è giustificando dicendo di non avere con sé i documenti ma che sarebbe andato a prenderli in macchina. Alla richiesta di indicare l’auto per verificare eventuali infrazioni al Codice della strada, non ha risposto cercando invece di attirare l’attenzione dei presenti tenendo ben stretto un marsupio e il giubbotto. Insospettiti da questo comportamento, lo hanno identificato e controllato. Sono così saltati tre barattoli, le dosi di cocaina e una modica somma di denaro.

L’uomo è stato condotto in caserma e arrestato in flagranza per spaccio di cocaina.