S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei, ha inviato ieri una lettera al presidente di Lazio Crea Buttarelli, per invitarlo a rivedere i contenuti della nuova proposta di protocollo di intesa pervenuta al Comune. “Da una prima lettura del documento – dice Tidei - è apparso chiaramente che si tratta di una convenzione che non tiene nel dovuto conto il ruolo e la funzione che il Comune ha svolto e continua a svolgere da trenta anni a questa parte per la tutela e la valorizzazione dell’intero complesso monumentale. Resto sconcertato e fortemente contrariato per i contenuti e per l’impostazione generale della proposta che, nel restringere e limitare fortemente gli spazi dei servizi di pertinenza comunale, ne aumenta al contempo gli oneri e gli impegni a carico del Comune stesso. Non posso non farmi portavoce delle preoccupazioni e delle tante voci di dissenso che provengono da molte associazioni del nostro territorio. La bozza della nuova convenzione lede non soltanto la dignità istituzionale ed il ruolo del Comune, ma anche e soprattutto quella dell’intera comunità cittadina, che attraverso il contributo determinante dell’associazionismo culturale degli operatori volontari e del personale museale, contribuisce da sempre, al suo sviluppo e alla sua crescita. Il Comune ha già formulato una nuova proposta che giudica sicuramente più equa e rispettosa dei reciproci ruoli e competenze e per tale motivo chiede anche che venga istituito, quanto prima, un tavolo tecnico politico che affronti seriamente ed in via definitiva l’intera questione”. “Tutto ciò – conclude il sindaco - anche in considerazione dell’imminente apertura della stagione estiva, che non può replicare i ritardi che la città ha dovuto sopportare l’estate scorsa quando la programmazione degli eventi ospitati al castello è giunta quasi al termine del mese di agosto”.