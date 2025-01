TARQUINIA – La mattina del 31 dicembre Tarquinia si è svegliata con un’invasione di libri; alle prime luci dell’alba sono iniziati i ritrovamenti e poi le prime condivisioni sui social: “libri in regalo, è questo il paradiso!?” scrive una cittadina tarquiniese nelle sue storie di Instagram. I titoli, dei generi più disparati, erano custoditi in buste di plastica trasparenti ben sigillate e adagiati sulle panchine del centro storico.



All’interno un biglietto con la citazione dello scrittore francese Jules Redard che recita: “Quando penso a tutti i libri che mi restano ancora da leggere, ho la certezza di essere ancora felice”.

Ed è stato proprio questo l’intento dell’iniziativa, spiega il bigliettino: regalare un pezzetto di felicità attraverso cento e più libri lasciati in ogni angolo della città e pronti a trovare una nuova casa.

L’idea dei libri in regalo si deve alla libreria online Biblioteca di Babele che proprio a Tarquinia ha la sua sede operativa. Da 10 anni Biblioteca di Babele porta avanti la missione di dare nuova vita ai libri usati con il suo lavoro di vendita online di titoli vintage, introvabili e autografati accanto alle uscite più recenti.

Quest’anno però lo staff della libreria ha voluto portare questa stessa missione dal digitale al reale e lo ha fatto distribuendo gratuitamente una serie di libri sulle panchine delle vie del centro: un bel regalo di fine anno da chi ha fatto dell’accessibilità alla cultura e alla lettura un punto cardine della sua attività.

E un bel regalo anche per la città di Tarquinia che, con la sua storia millenaria, non ha mai smesso di essere culla di cultura e bellezza, dalle pareti dipinte degli antichi etruschi alle meraviglie del Medioevo, fino ai giorni nostri, a iniziative preziose come questa dei libri in regalo e a quanti ogni giorno lavorano per rendere la cultura accessibile a tutti.

Che sia davvero un buon anno, pieno di cultura, di letture, di sapere e di meraviglia.

