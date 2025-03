«Una risposta veloce ed efficace, volta a riportare serenità nella comunità civitonica, al fianco della quale martedì 25 marzo sarò anche io in piazza contro l’escalation della violenza. Una risposta immediata, per cui non possiamo che ringraziare i carabinieri, dal colonnello Massimo Friano al maggiore Raffaele Di Lauro, fino ad ogni singolo militare dell’arma impegnato nell’operazione che ha portato all’individuazione dei responsabili degli episodi violenti verificatisi qualche giorno fa in centro a Civita Castellana».

Così il sindaco Luca Giampieri commenta l’operazione, condotta dai carabinieri tra giovedì e venerdì, grazie a cui è stata sgominata una banda dedita allo spaccio e alla violenza.

Decine le perquisizioni domiciliari, grazie a cui sono state sequestrate anche armi, insieme a numerosi posti di blocco su arterie strategiche della città: le operazioni di controllo dell’Arma, coordinate dallo stesso comandante Friano e con mezzi e uomini potenziati grazie ai rinforzi giunti dal comando provinciale di Viterbo, come richiesto dal sindaco stesso in prefettura qualche giorno fa, si sono concentrate soprattutto in piazza Duomo e nelle zone del centro, dove si dedicavano all’attività criminale persone di nazionalità straniera ora assicurate alla giustizia. «In prefettura, durante la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, avevo chiesto alle forze di polizia maggiori controlli per garantire ai cittadini di Civita Castellana, molto provati dagli ultimi episodi di violenza, specie in centro, il recupero di un clima di tranquillità – aggiunge Giampieri -. Richieste subito accolte, seguite da una risposta chiara e ferma da parte dell’Arma. Una risposta che spegne ogni polemica sul lavoro insostituibile delle forze di polizia deputate al controllo del territorio e alla prevenzione del crimine».

«Una risposta che certamente non terminerà con questo ultimo blitz ma che sarà duratura nel tempo – conclude il primo cittadino -, perché nell’ultima seduta del comitato per l’ordine e la sicurezza ho avuto rassicurazioni in tal senso. Ma in questa fase è importantissima anche la collaborazione attiva della cittadinanza, a cui chiedo di presentare immediatamente denunce e segnalazioni al 112 in caso di criticità».