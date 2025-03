Domani, martedì 4 marzo, si concluderanno le riprese del programma televisivo Rai, Linea Verde Italia.

Per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha emanato un'ordinanza che prevede modifiche alla viabilità e alla sosta veicolare in alcune zone della città.

I provvedimenti in vigore saranno i seguenti:divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10 fino a cessata necessità in piazza Crispi; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 alle 12,30 in viale Raniero Capocci, su parte degli stalli delimitati da segnaletica all'interno dell'area di parcheggio a pagamento; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11,30 alle 14 in via Santa Rosa, nel tratto compreso tra i civici 24 e 30.

In tutte le aree interessate dai provvedimenti, è stata posizionata apposita segnaletica. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni per evitare disagi.

