TARQUINIA - Riparte domani, 13 ottobre, alle 10,30 al cinema Etrusco l’iniziativa "Di domenica è un classio", dedicata ai capolavori del cinema italiano e internazionale.

Ad aprire la rassegna, che anche quest’anno avrà cadenza bisettimanale, sarà il film “Una giornata particolare” di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, un capolavoro del 1977, riportato allo splendore originale dal restauro della cineteca di Bologna. La proiezione della pellicola sarà l'occasione per ricordare Mastroianni nel centenario dalla nascita.

In questa prima uscita verranno presentate al pubblico, in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la stagione 2024/2025 e le tante iniziative cinematografiche organizzate dal multisala, ora a pieno regime con le sue quattro sale attive. La struttura come è noto è gestita dalla società “Altri sguardi” srl. Ingresso unico a sei euro.

