TOLFA – Cambia il programma degli eventi previsti oggi per la rassegna Il Jazz è Donna dell’aps tolfa Jazz. A causa della delicata situazione internazionale, gli organizzatori hanno deciso di annullare il concerto del gruppo “Mamarua” e la degustazione presso L’Ottava Goccia Country House. La comunicazione è arrivata con grande dispiacere da parte dei promotori dell’iniziativa, che hanno sottolineato come “La scelta è stata inevitabile, pur nella consapevolezza dell’attesa che circondava il concerto e il momento conviviale successivo”. Nonostante la cancellazione di queste due attività la giornata non verrà del tutto sospesa: resta, infatti, confermata la passeggiata sensoriale delle ore 14, un appuntamento dedicato a tutte le donne e pensato come esperienza di condivisione e riflessione. La decisione di mantenere questa parte del programma non è casuale: ottobre è il “Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori al Seno” e la passeggiata assume così un valore simbolico, trasformandosi in un gesto concreto di vicinanza, forza e speranza. Gli organizzatori invitano a partecipare numerosi, sottolineando l’importanza di un momento che “pur nato da una situazione imprevista, riesce a mantenere intatto lo spirito originario dell’iniziativa: creare comunità e diffondere un messaggio positivo, in particolare a sostegno delle donne”.