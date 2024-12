ALLUMIERE - Il colpo che finì nella Cava Gangalandi. L'amministratore del gruppo Gem, Simone Branchini ha rinvenuto nei giorni scorsi ad Allumiere un "proietto di artiglieria" (il termine "proietto" indica per lo più quelli esplosivi, come la granata sparata da pezzi d'artiglieria (cannoni o obici), e la bomba sparata da mortai).

"Alcuni giorni fa camminando sul fondo della Cava Gangalandi abbiamo rinvenuto nei pressi del Traforetto un proietto di artiglieria calibro 75, volato, inattivo senza ombra di dubbio alcuna, avendo perso la spoletta - spiega Simone Branchini - è stato esposto per tutti questi decenni con la parte anteriore inclinata verso l'alto facendo sì che l'attività meteorica né dilavasse il contenuto nel tempo e lo riempisse d'acqua. Per questo suo stato palesemente chiaro non è stato necessario allertare le forze dell'ordine".

Branchini, poi, precisa che: "Si presenta esclusivamente come un pesante involucro vuoto di 5,4 kg di acciaio, corroso, con la corona di forzamento in rame danneggiata e i segni di un impatto laterale nell'atterraggio che presumibilmente hanno fatto saltar via la spoletta invece di innescarla.

Le 28 rigature sinistrorse presenti sulla corona di forzamento stabiliscono che si tratta del proietto di un cannone italiano 75/27 Mod. 1911, prevalentemente da campagna, che fu utilizzato dal Regio Esercito nella prima e nella seconda guerra mondiale".

A chi pensava che fosse il residuo di alcune esercitazioni che vennero effettuate in quel luogo, Branchini con dati alla mano, ha spiegato che in quell'epoca non vennero effettuate esercitazioni. Su questo tema l'esperto dottor

Glauco Stracci ha sottolineato: "Le esercitazioni erano fatte a Croce di bura di Allumiere fino a Ripamaiale e Cencelle si fermavano ai calanchi di Montericcio. Poi gli americani passarono per Tolfa e Allumiere dove ripisarono una notte erano la decima Texas Redbull e poi scesero a Civitavecchia".

Andrea Cristofalo, infine ricorda che: "Nei campi di fronte a Monte Sassetto è pieno di schegge".

