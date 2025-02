LADISPOLI - «Ci impegneremo per rinforzare gli agenti in pianta stabile e naturalmente per gli stagionali in vista dell’estate». Pierpaolo Perretta, consigliere comunale di maggioranza e delegato alla Polizia locale, certifica il lavoro dell’amministrazione sul lato della sicurezza e lo fa intervenendo in diretta alla trasmissione mattutina “News and Coffee”. «Stiamo lavorando – prosegue – per integrare i nomi che mancano dopo già aver preparato un concorso pubblico recentemente. C’è molta gente che cerca lavoro ma completare le assunzioni non è facile. In alcuni casi poi qualcuno non accetta o decide poi di spostarsi altrove. Tuttavia un paio di elementi in più saranno operativi nei prossimi mesi, anche perché c’è da sostituire come personale Sergio Blasi, ormai ex comandante». Al suo posto è stato nominato di recente Giorgio Morgan impegnato nella Municipale dal 1984. A Blasi però si pensa come tutor o dirigente da affiancare al comando di viale Mediterraneo. Non è solo un’idea. «Vedremo – aggiunge sempre Perretta – pare ci sia la possibilità con il decreto Milleproroghe di poter affidare almeno per un altro anno un incarico anche dirigenziale per una figura come Blasi da poco in quiescenza. La sua esperienza senz’altro può essere molto utile alla Polizia locale per tutte le criticità che può avere una città alla soglia dei 50mila abitanti dove i vigili hanno tantissime mansioni e sono un punto di riferimento importante per la cittadinanza. È una fase transitoria per lui ma potrebbe offrire un gran contributo alla causa. Vedremo».

L’EMERGENZA

Poi ci sono gli stagionali che nel 2024 ad esempio sono rimasti in servizio da luglio a dicembre e non è poco considerando tutti gli eventi solitamente in programmazione a Ladispoli. Saranno almeno cinque unità. Dal punto di vista dell’organico la situazione non è proprio delle migliori. Per le normative Anci ci dovrebbe essere un vigile ogni 500 persone, per tanto, considerando che i residenti sono più di 40mila, Ladispoli dovrebbe avvicinarsi a 100. Numeri impietosi in linea però con le altre località costiere, tra cui anche Cerveteri che soffre pesantemente per lo stesso motivo.

