Rifiuti, Tedesco: ''L’incapacità di Roma non può pagarla Civitavecchia''

Intervento del Sindaco durante un convegno sullo sviluppo alla presenza dell’assessore Manzella. Immondizia in discarica fino a settembre grazie alla Raggi e all’ordinanza di Zingaretti. M5S spaccato sulla questione. Marietta Tidei (Pd): "Non possiamo opporci ai camion, Roma non può restare sporca". SECCO NO DELLA POLITICA LOCALE