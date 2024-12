FIUMICINO - Il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alla cultura Valentina Torresi e l’Incaricato alle politiche scolastiche, Roberto Tasciotti, hanno incontrato una rappresentanza di cittadini, preoccupata a causa della riduzione momentanea dell’orario di apertura della biblioteca comunale di Fiumicino “Giulio Regeni”, a Villa Guglielmi, attualmente chiusa il venerdì pomeriggio.

«La riduzione d’orario è una misura temporanea e che rimarrà attiva fino all’8 gennaio 2024, periodo utile per rielaborare e migliorare l’organizzazione della biblioteca. Stiamo progettando un piano di ristrutturazione completo di Villa Guglielmi e solo pochi giorni fa si è dato il via ai lavori per rifacimento della sala conferenze – ha sottolineato il sindaco durante l’incontro –.

Vogliamo che Fiumicino diventi un polo culturale di eccellenza e la biblioteca rappresenta un luogo di aggregazione, di studio e d’incontro al quale ci dedicheremo con attenzione che nel tempo sarà oggetto di miglioramenti strutturali e logistici».

A Villa Guglielmi, infatti, era già stata inaugurata e consegnata alla cittadinanza la sala conferenze: il primo degli interventi previsti per lo storico stabile e che dureranno due mesi. «I lavori - spiegava il sindaco - riguarderanno non solo la sala conferenze di Villa Guglielmi, ma anche l’anticamera di accesso, i bagni e gli antibagni».

« Dovremo fare in modo che questo luogo torni a rivivere l’aspetto culturale e storico e sono convinta che con il Sindaco Mario Baccini otterremo i risultati che merita Fiumicino», aveva aggiunto il vicesindaco e assessore a ìi lavori pubblici Giovanna Onorati.