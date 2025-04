SANTA MARINELLA - “RicicliAmo”, è il messaggio che anima il piano di comunicazione in tema di rifiuti urbani e raccolta differenziata, presentato durante la conferenza stampa che si è tenuta presso l’aula consiliare del Municipio. A parlarne sono stati il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani, che ha portato avanti il progetto, ottenendo un finanziamento pari a 13mila euro da Città Metropolitana di Roma. “E’ un programma di comunicazione capillare – dice Magliani - rivolto ai cittadini e a tutte le realtà del territorio con l’obiettivo di incentivare abitudini e buone pratiche per una corretta differenziazione dei rifiuti a tutela del territorio e dell’ambiente”. Dell’importanza di una più attenta informazione e comunicazione, ha parlato il sindaco Tidei. “A distanza di anni dall’attivazione del servizio di raccolta differenziata - ha detto il primo cittadino - abbiamo ancora l’urgenza e la necessità di illustrare e far conoscere meglio le modalità di conferimento, che ancora oggi non sono chiare a tutti. L’amministrazione sta affrontando la questione rifiuti con serietà ed impegno, ma occorre lavorare anche sulla cultura e sulla mentalità, con l’obiettivo di garantire un cambio di passo rispetto al passato”. Saranno attivate iniziative per coinvolgere direttamente i cittadini, a partire dagli studenti delle scuole, i commercianti e gli operatori economici della città. “Sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti aiuta ad evitarne la dispersione indiscriminata, a tutela del paesaggio e del territorio - ha aggiunto Magliani - saranno distribuiti gadget, volantini e soprattutto saranno organizzati incontri informativi con agenzie immobiliari, grandi condomini e commercianti della città”. Il Sindaco ha ribadito che l’abbandono illegale e indiscriminato dei rifiuti rappresenta una delle maggiori criticità che l’amministrazione sta cercando di fronteggiare, aumentando la sorveglianza anche con l’utilizzo delle foto trappole.

