SANTA MARINELLA - Giunge alla sua XVII^ edizione “Respirare il mare…e non solo”, che si svolgerà questa mattina alle 10 al Porto Turistico di Santa Marinella. L’iniziativa è organizzata dall’associazione laziale Asma e Malattie Allergiche e da Ssd Bracelli Club Sezione Nautica Maestrale, affiliata Opes, in collaborazione con la Scuola di Allergologia e Immunologia Clinica, Sapienza, Università di Roma e Day service Medicina predittiva genere specifica e cronicità, Policlinico Umberto I.

Il progetto, che torna anche quest’anno nella Perla, è patrocinato anche dal Comune ed è dedicato ai bambini e ai ragazzi con malattie allergiche e respiratorie, ai loro amici e alle loro famiglie. In Italia, si stima che circa tre milioni di persone sia affetta da asma bronchiale, che è anche la prima causa di malattia cronica nella fascia di età pediatrica.

“Come Amministrazione - ha affermato il delegato alla sanità Alessio Manuelli - siamo molto sensibili a questo tema e siamo lieti di sostenere il progetto di Alama che ha come obiettivo la sensibilizzazione e la conoscenza dei fattori di rischio per asma e malattie allergiche. L’associazione si propone di promuovere l’attività sportiva per i soggetti asmatici, come strumento di inclusione e uscire in barca a vela è senza dubbio un’attività che avvicina al nostro mare e alle sue note proprietà benefiche. Un evento di questa natura è l’occasione per valorizzare le risorse di cui il nostro territorio dispone e su cui questa amministrazione ha l’obbligo di dover lavorare anche per la crescita turistica della nostra città. Un turismo sano che non guardi solo allo sviluppo economico, ma al benessere a tutto tondo del cittadino e del turista”. Dello stesso avviso è il sindaco Pietro Tidei, che invita cittadini e turisti a prender parte alla giornata e a conoscere le varie attività dei volontari.

“Ringraziamo le associazioni, i medici, gli operatori sanitari e i volontari – spiega Tidei - che saranno presenti al Porticciolo per informare su questa patologia, che come sappiamo è molto comune nel nostro Paese. Da sempre, l’aria salmastra e il mare, aiutano nella cura delle malattie respiratorie e noi siamo ben lieti di ospitare questa iniziativa nella nostra città”. E’ entrata nel vivo del programma, la presidentessa di Alama Sandra Frateiacci, che con il fratello Andrea, amministratore di Bracelli Club, coordina e organizza le varie iniziative dell’associazione. “Il progetto – dice la Frateiacci - prevede uscite in barca a vela, per la partecipazione di circa 100 bambini e ragazzi a partire dalle 10.30 circa e fino al pomeriggio. Le iscrizioni saranno aperte dalle 10. Alle 17.30 alla presenza delle autorità, dei presidenti e rappresentanti delle associazioni organizzatrici, saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Sarà un’occasione di divertimento e di festa per i bambini che saranno ospiti a bordo delle imbarcazioni”.

