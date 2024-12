Momenti di tensione oggi pomeriggio al casello autostradale di Orte dove da questa mattina è in corso la manifestazione di protesta degli agricoltori. Centinaia di produttori si sono ritrovati qui dalla Tuscia e dall’Umbria e hanno invaso, come nei giorni scorsi, la rotatoria difronte al casello autostradale bloccando il traffico nelle vie intorno. Nel primo pomeriggio gli agricoltori hanno posizionato due grosse balle di fieno in mezzo alla strada nel tentativo, con tutta probabilità, di bloccare l’accesso all’autostrada. Le balle, del peso di un quintale ciascuna, sono state poi sostate subito dopo ma gli agricoltori sono rimasti sul posto. A quel punto è intervenuto il reparto mobile della polizia che li ha respinti fino a liberare la strada. La situazione è poi tornata alla calma.