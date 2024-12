Il vice questore, Renato Pecoraro Romano, 46 anni, laureato in giurisprudenza con un master in Scienze della sicurezza, è il nuovo dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Viterbo. Entrato in polizia nel 2004 il funzionario, dopo il corso di formazione tenutosi presso la Scuola superiore, è stato assegnato alla questura di Lecco in qualità di dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Poi è stato destinato a Roma, prima al III reparto della Divisione investigativa antimafia, che tratta relazioni internazionali ai fini investigativi, quindi all’ispettorato di pubblica sicurezza presso la Camera dei Deputati occupandosi della sicurezza del presidente e della struttura istituzionale. Prima di arrivare nel capoluogo della Tuscia è stato anche responsabile del cerimoniale e delle relazioni esterne presso la Scuola Superiore di Polizia. Sostituisce Antonio Consoli, trasferitosi nella Capitale.