SANTA MARINELLA - Il Pd cittadino aderisce alla costituzione del Comitato Territoriale dei 5 referendum.

«Come Partito Democratico – dice la segretaria locale Lucia Gaglione - comunichiamo la nostra volontà di aderire ufficialmente alla costituzione del comitato territoriale e il pieno supporto ai cinque referendum previsti in tema di lavoro e cittadinanza. In un momento storico in cui i diritti dei lavoratori e l’inclusione sociale sono più che mai sotto pressione, i referendum, rappresentano oggi una opportunità fondamentale per promuovere cambiamenti significativi e necessari nella nostra comunità.

Tra questi, quattro riguardano il mondo del lavoro, l’abrogazione delle norme sui licenziamenti illegittimi voluti dal jobs act, l’eliminazione del tetto massimo per l’indennità da licenziamento nelle piccole imprese, la revisione dei contratti a termine e la rimozione della responsabilità solidale negli appalti. Il quinto quesito punta a dimezzare i tempi di residenza necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per gli stranieri maggiorenni extracomunitari, riducendoli da dieci a cinque anni.

Questi importanti quesiti referendari, per i quali si voterà l’8 e il 9 giugno, offrono a tutti noi l’occasione per dare voce alle istanze di chi ogni giorno lotta per un lavoro dignitoso e una vita migliore. Vogliamo essere parte attiva di questo processo e siamo pronti a collaborare con il Comitato per la promozione dei quesiti referendari e il loro successo.

Siamo a disponibili per qualsiasi iniziativa e metteremo a disposizione il nostro impegno e la nostra voglia di far fare al Paese un salto verso il futuro».

Altro dato da sottolineare riguarda il risvolto positivo della mozione Voto Dove Vivo presentata lo scorso anno dalla consigliera del PD Paola Fratarcangeli e votata solo dalla maggioranza. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato lo scorso 13 marzo il decreto Elezioni, che introduce la possibilità di voto per i fuori sede in occasione dei referendum. Quindi chi studia, lavora o è in cura fuori dal Comune di residenza potrà votare nel Comune di temporaneo domicilio.

