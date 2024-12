MONTALTO DI CASTRO - Continuano gli interventi di decoro urbano e di sistemazione della viabilità in vista della stagione estiva. L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha infatti dato il via ad un recupero straordinario del verde urbano che ha interessato la potatura degli arbusti e delle siepi in via Tevere, in via di Scirocco e a ridosso la pineta.

«Il lavoro di queste settimane - spiega la sindaca Emanuela Socciarelli - ha riportato allo splendore un’area dove la vegetazione negli anni aveva preso il sopravvento, restituendo ai cittadini un’oasi verde nella quale trascorrere momenti di tranquillità. L’intervento di potatura ha interessato diverse aree del lido, luoghi che nel periodo estivo sono anche punti di aggregazione tra le varie attività commerciali».

È infatti in via di conclusione la potatura del verde nella zona adiacente il palazzo a strisce dedicata a parcheggio pubblico, nelle cui vicinanze è presente il servizio bagni pubblici. Gli interventi hanno riguardato anche le alberature nel parcheggio retrostante il centro servizi e lungo le aree pubbliche adiacenti la pineta comunale.

«Quello che doveva essere una manutenzione ordinaria - aggiunge il sindaco Emanuela Socciarelli - nel tempo è diventata straordinaria e il Comune sta programmando azioni di recupero ambientale e di decoro urbano anche avvalendosi delle società partecipate. La programmazione riguarda l’intero territorio e nelle prossime settimane i lavori si sposteranno nella zona di Pescia Romana. Sono convinta che trovare un ambiente pulito e ordinato - conclude il sindaco - rende il cittadino più responsabile e rispettoso verso gli altri che lo condividono, e quindi più propenso a mantenere lo stesso livello di pulizia».

