Resta in carcere il rapinatore arrestato giovedì notte dai carabinieri per la rapina alla nella gioielleria di Petignano di Orte dove è rimasto ferito il titolare dell’esercizio commerciale.

I militari sono intervenuti prontamente sul posto, bloccando uno dei malviventi e avviando un'indagine serrata per individuare e catturare gli altri complici fuggiti. Gli inquirenti sono riusciti a ottenere importanti informazioni per il prosieguo delle operazioni, con l’auspicio di riuscire ad identificare gli altri componenti.

Il giovane tratto in arresto è un pregiudicato ventenne in trasferta da Roma ed era stato subito associato alla casa circondariale Mammagialla di Viterbo. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti il gip di Viterbo ha disposto, su richiesta della Procura, la custodia cautelare in carcere.

“L'arresto del giovane presunto rapinatore – rimarcano dall’Arma - è un segnale forte da parte delle forze dell'ordine, che lavorano instancabilmente per contrastare la microcriminalità in aumento nella zona. La fiducia nella sicurezza pubblica è stata rafforzata e i cittadini possono sentirsi più protetti grazie all'impegno dei carabinieri di Orte che si sono dimostrati all'altezza della situazione, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Un esempio di coraggio, determinazione e professionalità che merita di essere celebrato e apprezzato”.