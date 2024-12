TARQUINIA - Il Lions Club di Tarquinia è riuscito nel suo intento di raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di un paio di apparecchi acustici necessari ad ragazzo sofferente di sordità dalla nascita, ospite della struttura residenziale “Harlock” di Tarquinia gestita dalla cooperativa sociale Arcadia che dal 2009 si occupa di accoglienza e tutela di minori e giovani, italiani e stranieri che vivono situazioni di disagio personale e /o familiare pregiudizievoli per la loro crescita e la loro realizzazione.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla cena solidale che si è svolta il 9 febbraio. “Il Lions Club di Tarquinia non poteva rimanere indifferente alla richiesta di aiuto – riferisce la presidente dottoressa Laura Voccia - da parte dei collaboratori della casa di accoglienza, per dotare un ragazzo diciottenne di protesi acustiche, fondamentali per la scolarizzazione e per introdursi nel mondo lavorativo e rendersi autonomo. Insieme alla socia Roberta Ranucci, a nome di tutto il Club ,ho avuto il piacere di incontrare Haythem, finalmente in grado di udire, con non poca emozione ma con la consapevolezza di aver contributo almeno in parte a renderlo più autonomo e felice: lo abbiamo letto dal bellissimo sorriso con cui ci ha accolto e dalla luce che emanavano i suoi occhi».

«Un ringraziamento speciale - sottolinea Laura Voccia - va all’impegno di tutti i soci del club che rappresento, per la grande umanità, spirito di servizio e partecipazione che dimostrano ogni volta che si parla di organizzare eventi di solidarietà. Ringrazio inoltre il past governatore F. Sciarretta e il presidente di zona E. Carelli per averci onorato della loro presenza alla cena e averci sostenuto in questa iniziativa e tutti i soci e i presidenti dei club di Civitavecchia Porto Traiano, Viterbo, Montefiascone e Ronciglione, intervenuti numerosi, perché la collaborazione e la sinergia porta sempre a grandi risultati e proprio grazie alla generosità di tutti i partecipanti si è raggiunto ,attraverso una simpatica lotteria a premi, l’obiettivo di raccogliere una discreta somma da devolvere a questa importante causa».

«Ringrazio infine - conclude la presidente Voccia - la socia avvocato Cinzia Rossi per aver portato all’attenzione del club tale richiesta di collaborazione ed esprimo la mia gratitudine e i miei complimenti alla cooperativa Arcadia per il lavoro quotidianamente svolto a favore di tanti ragazzi». La donazione dei fondi raccolti si è svolta presso la sede della cooperativa Arcadia alla presenza del presidente A. M.M. Notaroberto e della sua collaboratrice Nina Maurizi, che hanno sentitamente ringraziato la presidente Laura Voccia e tutti i soci coinvolti nell’iniziativa per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso la loro richiesta di contributo a favore di una causa così urgente e rilevante.

