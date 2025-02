CERVETERI - Per il 25° anno consecutivo torna la raccolta nazionale del farmaco. In base a questa iniziativa sarà possibile acquistare e donare ai volontari presenti uno o più farmaci da banco che saranno poi devoluti alle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale. Sono quattro i punti di raccolta in città attiva fino a lunedì 10 febbraio. «Parliamo di un appuntamento solidale – sostiene la sindaca Elena Gubetti - che si rinnova da tantissimi anni. Ognuno di noi può fare davvero tanto per chi è più in difficoltà. Fondamentali in questa iniziativa sono i volontari, che con grande senso civico e passione metteranno a disposizione tanto del loro tempo libero per raccogliere i farmaci». Quattro in totale le farmacie coinvolte nella campagna solidale: sarà possibile donare uno o più farmaci recandosi alle farmacie comunali n.2 di via Oriolo n.1 a Cerenova e n.5 in via Settevene Palo 81 E/F a Cerveteri e presso le due farmacie private, ovvero la Pratocavalieri e la Cavallini in via Antonio Vivaldi n.37.

