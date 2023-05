NEPI – Al via la raccolta fondi per l’acquisto di biciclette da donare ai bambini dell’EmiliaRomagna, regione colpita dall’alluvione.

La raccolta si terrà in occasione dell’evento “Segni di civiltà”, che è in programma proprio per la giornata di domani.

Un pomeriggio di giochi dedicato all’eduzione stradale per i bambini della scuola elementare.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione Gitanti Nepesini, con il patrocinio del comune di Nepi e la collaborazione della Croce rossa.

Un’iniziativa lodevole a cui è vietato mancare, perché è un’occasione per dimoastrare tutta la solidarietà del popolo nepesino nei confronti del popolo emiliano, che ha bisogno dell’aiuto di tutti noi.