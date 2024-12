CERVETERI - Pubblicato l'avviso per la raccolta delle olive dagli alberi comunali. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle 12 di venerdì 27 settembre. L'unico requisito necessario per partecipare al bando è la residenza nel comune di Cerveteri. Ad ogni domanda corrisponderà l'assegnazione di un'unica area, con un massimo di 5 piante a concessione fino ad esaurimento. Il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale. «Cerveteri è un paese ricco di risorse naturali che vede nell'agricoltura una delle principali leve per lo sviluppo economico - ha detto l'assessore all'Agricoltura, Riccardo Ferri - L'olio di Cerveteri è un prodotto di altissimo livello, il famoso oro verde etrusco, il bando pubblico rappresenta una grandissima occasione a costo zero per tutti i cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA