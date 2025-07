LADISPOLI – “Questa terra un giorno sarà bellissima”. Stasera andrà in scena alla Grottaccia lo spettacolo, molto atteso, contro la mafia. Una iniziativa promossa dall’associazione “La valigia dell’attore” con una gradita sorpresa: prima dello show, a partire dalle 21, sarà ospite in collegamento audio-video da Palermo, il capo scorta di Giovanni Falcone, Giuseppe Sammarco. «Quel tragico 23 maggio 1992, quando a Capaci la mafia fece saltare l’autostrada – spiega Leonardo Imperi -, Giuseppe Sammarco non era in servizio: alcuni giorni prima si era rotto la caviglia e da allora convive col dolore del sopravvissuto. Poco più di un anno fa, insieme ad alcuni componenti del cast, ho avuto l’onore di conoscerlo: ascoltare dalla sua voce le storie e gli aneddoti di quel periodo è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Condividerla con ragazzi che in quegli anni non erano nemmeno nati, l’ha resa indimenticabile». A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, ecco la rappresentazione teatrale nell’ambito del cartellon estivo del comune di Ladispoli ricco di eventi da qui a settembre e non solo nel sito archeologico della Grottaccia di via Rapallo. L’ingresso è libero per gli spettatori. «La città di Ladispoli – prosegue Imperi, colonna portante de La valigia dell’attore - avrà occasione di vivere le mie stesse emozioni, di scoprire nuove verità e di conoscere quanto grande possa essere stato lo spirito di sacrificio di chi ha combattuto la mafia in quegli anni».

