CEVRETERI – «Una distesa infinita di rifiuti, calcinacci, auto e mezzi abbandonate per oltre 4mila metri quadri. Uno stato di degrado inaudito al quale abbiamo posto la parola fine, individuando il responsabile e deferendolo alle autorità giudiziarie». A dichiararlo è Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri, a seguito del blitz eseguito dalla Polizia Locale di Cerveteri, insieme ai Carabinieri, all'ufficio Ambiente e alla presenza anche del vicesindaco Riccardo Ferri, in un'area delle campagne di Ceri, trasformata da diversi mesi in un'immensa, oltre che pericolosa e nociva per l'ambiente, discarica abusiva. «Una questione sulla quale stavamo lavorando da tempo e che la nostra Polizia locale stava già monitorando - ha aggiunto Gubetti - come prima cosa abbiamo posto l'area in questione sotto sequestro e il proprietario dell'area è stato deferito alle autorità giudiziarie. Poi sarà il momento di iniziare a smaltire questa distesa infinita di rifiuti, operazione che chiaramente andrà fatta in maniera attenta e corretta. Intervento che dovrà effettuare lo stesso proprietario dell'area e contro il quale emetteremo ordinanza di rimozione».

«Ringrazio con l'occasione il comando di Polizia locale, i Carabinieri di Cerveteri e il nostro - conclude Gubetti - con questo sequestro hanno posto fine ad un aumentare continuo di rifiuti abbandonati in un'area che stava diventando una vera e propria bomba ecologica».