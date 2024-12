ALLUMIERE - Ad Allumiere è stato ricordato il 37° anniversario dell'incoronazione, da parte del papa Giovanni Paolo II, della sacra statua della Madonna delle Grazie di Allumiere.

"Il 19 marzo del 1987, in occasione della festa di San Giuseppe, il Papa Giovanni Paolo - ricorda l'allumierasco Gabriele Volpi - durante la sua visita alla città di Civitavecchia, sul lungomare il Santo Padre Giovanni Paolo II, ha compiuto il gesto di maggior fulgore della sua visita pastorale, incoronando la prodigiosa immagine della Madonna delle Grazie, alla cui materna protezione affidava tra gli osanna festosi di migliaia di fedeli le città della diocesi.

Per tutti noi allumieraschi il 19 marzo è diventata una data indimenticabile".

L'incoronazione della sacra effige della Madonna delle Grazie di Allumiere è stato un momento molto sentito per i residenti del comune di Allumiere, ma anche per i tanti devoti di tutto il comprensorio. Durante l'incoronazione accanto al papa Giovanni Paolo II c'era l'ex parroco don Augusto Baldini.

L'evento dell'incoronazione della statua della Madonna delle Grazie è un ricordo indelebile per tutti i collinari che, ancora oggi, ricordando quel giorno si commuovono. La Madonna delle Grazie da sempre è amata e onorata da tutti, anche da molte persone della capitale. Da quel lontano 19 marzo la Madonna delle Grazie è diventata la protettrice non solo di Allumiere, ma anche di tutta la diocesi.

Nel santuario mariano diocesano sul monte Roncone, così come nella parrocchia di Allumiere l'incoronazione della sacra effige della Madonna delle Grazie è ricordata con delle targhe di marmo a imperituro ricordo. Ieri ad Allumiere è stato anche ricordato l'amato ex Vescovo, Carlo Chenis, prematuramente scomparso il 19 marzo del 2010 e le cui spoglie sono sepolte nel santuario della Madonna delle Grazie.

Tutta la diocesi e, in particolare gli allumieraschi, lo ricordano con profonda commozione, non solo come Pastore, "ma anche come uomo umile e libero, persona straordinaria, dotata di alta carica umana - ricorda Gabriele Volpi - quanto gli piaceva il nostro paese, vivere le nostre tradizioni.

Il sabato prima del Palio si faceva sempre il giro delle Contrade. Dal 2010 riposa presso il santuario della Madonna delle Grazie di Allumiere".