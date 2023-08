CIVITAVECCHIA – Paura poco fa al porto a causa del maltempo che ha investito anche Civitavecchia. La Queen Mary ha infatti rotto gli ormeggi, con il rischio di colpire anche lo yacht Opera, ormeggiato alla 24, in attesa di partenza. Il comandante ha mollato l’ancora sopravvento in attesa dei rimorchiatori che in pochi minuti hanno messo in sicurezza l’unità rientrata quindi lentamente all’ormeggio, al 12 bis nord.

Disagi anche in città con rami e bandoni caduti. A piazzetta Santa Maria sono letteralmente volati ombrelloni e strutture leggere del bar.