CERVETERI - Quattro progetti da realizzare in quattro diverse aree del lungomare in vista della stagione estiva. È questa l'idea della Giunta Gubetti che con un atto di indirizzo si prepara a individuare i soggetti a cui affidare l'estate 2024 a Campo di Mare. Il progetto prevede la realizzazione di un "Caere Camp", che dovrà comprendere - come si legge sul documento - un chiosco, animazione/baby sitting, un'area ludico-ricreativa, un'area intrattenimento e un'area yoga. Spazio anche per gli sport acquatici e balneari "che potrà comprendere Finess musicale, Sup, Surf, nuoto in mare, gare di nuoto, corsi di nuoto in mare, corsi di assistenti bagnanti, corsi gratuiti per i diversamente abili, canoa, kite surf, attività veliche, beach volley, .... Ci sarà inoltre spazio per delle aree food che potranno proporre degli eventi serali e un'area per intrattenimenti musicali e spettacoli. Il tutto per una "fruizione in sicurezza e in maniera inclusiva del litorale, sia durante il giorno che nelle ore serali, coinvolgendo a tal fine associazioni e operatori economici che vogliano partecipare". Spetterà al segretario generale del Comune, in accordo con i dirigenti, costituire "l'unità di progetto". L'iniziativa nasce da una proposta dell'assessore alle Pari opportunità, cultura, inclusione e pubblica istruzione, Federica Battafarano. Ora si attende l'avviso di manifestazione di interesse per dare la possibilità alle associazioni interessante di presentare domanda di partecipazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA