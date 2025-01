Sono in fase di ultimazione le lavorazioni per il potenziamento, la riqualificazione e l’ampliamento del Pronto soccorso di Belcolle.

Gli interventi finalizzati a consegnare ai professionisti che operano all’interno del servizio e ai pazienti, una struttura rinnovata e più aderente alle crescenti necessità di presa in carico, sono finanziati con i fondi per il Giubileo, così come due altri fondamentali lavori in corso a Belcolle che riguardano la stessa area di emergenza urgenza: la realizzazione del nuovo reparto di Radiologia interventistica e la creazione del nuovo sito per la risonanza magnetica che sarà raddoppiata, rispetto all’attuale.

Al momento nel Pronto soccorso viterbese, tra l’altro, sono state già realizzate e attivate due sale: la prima per la gestione dei codici gialli e rossi e la seconda per la gestione dei codici minori. Entrambe sono state dotate delle più avanzate tecnologie di ultima generazione.

La fase attuale dei lavori in corso sta interessando, principalmente, le zone in precedenza occupate dal triage e dall’accoglienza, dove verrà realizzata un’area di attesa rinnovata e ingrandita con un bancone triage e registrazione da tre postazioni di lavoro, più tre box per la prima visita dei pazienti. Al fine di consentire lo svolgimento degli interventi in programma, è stato necessario modificare temporaneamente il percorso di accesso in Pronto soccorso.

Queste modifiche, associate alla necessità di garantire la piena operatività dell’unità operativa, pur in concomitanza dei lavori, hanno comportato, e stanno comportando, dei conseguenti disagi, per i quali l’Azienda sanitaria si scusa.

La Direzione strategica, infine, intende ringraziare pubblicamente gli operatori sanitari presenti in Pronto soccorso per aver fornito un contributo determinante al regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione e potenziamento, proseguendo a mettere in campo il massimo della loro professionalità, anche in una condizione logistica oggettivamente non ottimale, ma necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo di salute condiviso di cui beneficeranno tutti i cittadini assistiti della provincia di Viterbo.