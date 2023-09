SANTA MARINELLA – In un messaggio sui social, il sindaco Pietro Tidei si congratula con le forze di polizia che, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla collaborazione tra la Polizia locale e i carabinieri, sono riusciti a rintracciare un’auto che, qualche ora prima, aveva investito, per poi fuggire, una signora lungo la via Aurelia all'altezza del ristorante Il Mediterraneo.

“Un plauso va ai militari dell'Arma per la loro prontezza e capacità investigativa – dice il primo cittadino - ma è indubbio che le telecamere di videosorveglianza, collegate con il nostro comando dei Vigili Urbani, monitorando 24 ore su 24 il territorio, rendono la citta più sicura e controllata. Abbiamo rafforzato negli ultimi tempi il servizio di sicurezza video sulle strade cittadine, istallando una trentina di telecamere in più rispetto a quelle che già erano in attività. Questo consente di tenere sott’occhio eventuali attività illecite e atti vandalici e assicurare alla giustizia chi si macchia di reati alle persone e alle cose”. Per questo motivo anche Largo Padelletti è tornato ad illuminarsi. Uno dei più belli ed affascinanti scorci della nostra città posizionati sulla scogliera nei pressi dell’ex sede comunale. Una magnifica e romantica terrazza sul mare, grazie ad Enel e all'ufficio tecnico del Comune, è stato possibile sostituire i nuovi pali luce a led. La segreteria del sindaco ci tiene anche a informare che è stato inoltre posto in essere il rifacimento della segnaletica orizzontale e la creazione di due passaggi pedonali in sicurezza in via delle Colonie, all’altezza della rotatoria del Bar dei Pini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA