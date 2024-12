MONTALTO - L’associazione “Fischi di Tramontana” di Montalto di Castro ha dato il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale “Tuffo al mare - Only the Brave” giunto ormai alla sua X edizione. Lunedi 1 gennaio 2024 alle ore 12 tanti si sono dati appuntamento in spiaggia nel tratto di arenile di fronte allo stabilimento Il Gabbiano.

L'evento è stato organizzato per sostenere l'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. L’Ail promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, finanziando studi innovativi e laboratori in tutta Italia.

L'Associazione assiste ed accompagna i pazienti e le famiglie in tutte le fasi del percorso, in stretto contatto con i Centri di Ematologia che supporta in maniera continuativa per andare incontro al meglio alle esigenze di malati e caregiver.

«Il nostro lavoro - spiegano - ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita di chi lotta contro un tumore del sangue e sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro queste patologie».

