TARQUINIA - Si è svolta nei giorni scorsi a Tarquinia la prima riunione della IV Circoscrizione del Distretto 108 L del Lions international presieduta dal presidente della Circoscrizione Gianfranco De Santis e organizzata da Laura Voccia nelle vesti di presidente di zona, con il fondamentale contributo della presidente del Club di Tarquinia Roberta Ranucci. La riunione si è svolta nella splendida cornice della sala delle Feste di Palazzo Bruschi che ha lasciato senza fiato i partecipanti, presidenti e officer dei 12 Club della Circoscrizione e di numerosi officer distrettuali. «È stato un bellissimo e costruttivo incontro per parlare delle numerose attività di servizio già messe in campo e programmate per questo lungo anno lionistico - spiega Laura Voccia -: sono stati illustrati i principali service dai referenti distrettuali, si è parlato di disabilità, autismo, inclusione, prevenzione della vista e del diabete, educazione civica, rapporti con le forze militari,raccolta degli occhiali usati, progetti di prevenzione dei tumori come il progetto Martina e di soccorso come il progetto Sofia, educazione alla pace con il concorso un poster per la pace, di arte con il progetto artisti di solidarietà che mira al restauro di beni culturali, di progetti per la costruzione di scuole in Africa e di tanto altro. Una riunione intensa ma proficua, in un clima di grande interesse e spirito di servizio. Questo sono i Lions. Un ringraziamento particolare all’ amministrazione comunale nella figura del sindaco Francesco Sposetti per la concessione della sala e la vicinanza, a Luca Gufi per la preziosa collaborazione, al presidente di Circoscrizione Gianfranco De Santis che ha scelto la nostra Tarquinia come prima sede di incontro tra club, alla presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci che ha fatto gli onori di casa e ha affiancato il presidente nello svolgimento della riunione e a tutti i soci presenti che hanno dato il loro contributo per la riuscita della complessa giornata».

