MONTALTO DI CASTRO- Non è salito sul podio, ma Marino Santinelli ha conquistato un riconoscimento che vale più di un trofeo: il suo libro “Parole in Movimento”, già apprezzato da lettori e critica, è stato selezionato tra i finalisti della sezione “Libro edito per il cinema” del concorso “Trame da Film”, promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis) in occasione del festival letterario “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”, tenutosi presso il PalaSI di Terni lo scorso 1 novembre.

La cerimonia ha visto la consegna dei premi da parte del presidente della Fuis, il prof. Natale Antonio Rossi, alla presenza fra gli altri dell’editore Jean Luc Bertoni della casa editrice Bertoni. Il premio non è solo un attestato di merito: prevede che il libro segnalato venga “messo in circolazione” tra gli operatori del settore audiovisivo – produttori, sceneggiatori, registi – affinché possa essere valutata una possibile trasposizione cinematografica. Per Marino Santinelli, la finalissima rappresenta un passo significativo: “Parole in Movimento”, opera che ha già riscosso un buon successo nelle recensioni, viene ora riconosciuta anche per le sue potenzialità visive e narrative in chiave filmica.

«L’arrivo in finale è il segnale del valore del lavoro svolto dallo scrittore e del suo impegno nel far dialogare letteratura e cinema - commenta Sergio Caci - Il riconoscimento apre nuove possibilità: la segnalazione agli addetti ai lavori dell’audiovisivo potrà infatti trasformarsi in un’opportunità di adattamento, che darebbe al testo una vita nuova su schermo.

I cittadini di Montalto di Castro sono fieri di Marino Santinelli: la partecipazione come finalista rappresenta motivo di orgoglio e incoraggiamento per l’intera comunità culturale locale. Attendiamo quindi con interesse i prossimi passi: se “Parole in Movimento” verrà selezionato per lo sviluppo audiovisivo, sarà un ulteriore traguardo che testimonia il legame fra il nostro territorio e le opportunità offerte dalla letteratura contemporanea e dal cinema. Congratulazioni a Marino Santinelli e buon cammino verso nuove “trame”».

