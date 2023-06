FIUMICINO - Mettere al centro i più giovani, le loro idee sull’ambiente e la loro voce. È questo l’obiettivo del progetto didattico pensato e voluto dal Comune di Fiumicino e da ATI (Gruppo Gesenu, Paoletti Ecologia, Etambiente) per l’anno 2022/2023 “GREEN INFLUENCER” che si è concluso questa mattina, nell'aula del Consiglio Comunale, con un momento di confronto e premiazione delle scuole partecipanti. La giornata si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente alla presenza del Sindaco del comune di Fiumicino Mario Baccini, dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, della Dirigente del settore Ambiente Maria Teresa Altorio degli insegnanti e di 300 studenti delle scuole del territorio. «I giovani per fortuna sono educati alla sostenibilità e alla circolarità sin da piccoli per questo ci aiutano quotidianamente a rispettare il nostro ambiente e tutelato. La premiazione di oggi è importante per ribadire l’ottimo lavoro che le scuole contribuiscono a fare in questa educazione civica fondamentale», ha ribadito il sindaco Mario Baccini. «Questa è una iniziativa di valore - ha aggiunto l’assessore all’ambiente Stefano Costa - che auspichiamo prosegua negli anni a venire perché l’educazione ambientale è fondamentale per i nostri giovanissimi nel rispetto della nostra città e soprattutto della qualità della vita». La Giornata mondiale dell’Ambiente è l’appuntamento promosso dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra.

La data fu scelta per ricordare la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno del 1972, in quell’occasione venne adottata la Dichiarazione di Stoccolma che definì i 26 principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente. Il progetto “Green Influencer” è stato pensato come un vero e proprio invito rivolto ai più giovani di far sentire la propria voce, diventando dei portavoce di messaggi positivi per l’ambiente, per dare il buon esempio ed “influenzare” la comunità che li circonda.

Negli ultimi anni è infatti cresciuta l’attenzione rispetto alle tematiche ambientali, grazie al quotidiano flusso di informazioni e alla condivisione di messaggi di sensibilizzazione alla tutela del nostro pianeta, che hanno contribuito ad un cambiamento delle nostre abitudini orientandoci sempre più verso scelte più green ed ecosostenibili. In questo panorama “Green Influencer” ha dato ai ragazzi la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la realizzazione di video, slogan, cartelloni, foto divertenti o elaborati di riciclo creativo, con consigli utili per promuovere e diffondere le buone pratiche di riciclo e raccolta differenziata. Il progetto ha infatti offerto agli studenti la possibilità di realizzare video, slogan, cartelloni, foto divertenti o elaborati di riciclo creativo, con consigli utili per promuovere e diffondere le buone pratiche di riciclo e raccolta differenziata. Ogni scuola ha infatti potuto scegliere il supporto su cui realizzare il proprio elaborato: video realizzato da cellulare, con tik tok o reel, foto, cartelloni, disegni, elaborato di riciclo creativo ecc. Durante la mattinata gli elaborati creativi sono stati premiati con un premio in denaro da utilizzare nei diversi istituti scolastici.