TARQUINIA - Si è svolto per tutto il mese di dicembre a Tarquinia il progetto “Voce e ritmo al Liceo”, un’iniziativa promossa dal Centro studi musicali Sonus con l’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e realizzata grazie al sostegno del bando della Fondazione Carivit. L’iniziativa, rivolta agli studenti del liceo, mira a utilizzare la musica come strumento di espressione e socializzazione, contrastando fenomeni come la povertà educativa e la dispersione scolastica. Il laboratorio si articola in tre classi: una band pop-rock per i partecipanti più avanzati, un laboratorio di sensibilizzazione ritmica e uno dedicato alla vocalità di gruppo. Il repertorio, scelto dai docenti coinvolti, si concentra sul genere pop-rock.

Obiettivi educativi e didattici del progetto Il progetto punta alla creazione di una sorta di filarmonica scolastica, dove i partecipanti possano acquisire competenze musicali e sviluppare capacità di convivenza e collaborazione. Gli insegnanti hanno infatti guidato i ragazzi nella pratica musicale, fornendo strumenti tecnici come partiture, percussioni e microfoni. Tra gli obiettivi specifici figurano lo sviluppo della coordinazione ritmico-motoria, l’apprendimento della notazione ritmica e l’acquisizione di tecniche base per suonare uno strumento o cantare. L’iniziativa mira inoltre a stimolare il pensiero ritmico, la comprensione dell’armonia e la capacità di rielaborazione creativa dei brani.

Concerti e impatto sul territorio Il progetto prevede l’organizzazione di concerti pubblici che vedranno protagonisti gli studenti, con esibizioni che uniranno band, coro e percussioni: eventi che non solo offriranno ai giovani musicisti l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso, ma contribuiranno anche ad animare il territorio con manifestazioni musicali. L’iniziativa, aperta a tutti gli studenti senza necessità di esperienze pregresse, si propone come un’occasione per promuovere la musica come elemento educativo, favorendo coesione, dialogo e confronto tra i partecipanti.

