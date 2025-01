TARQUINIA – È disponibile anche a Tarquinia, via Tarconte, e a Viterbo, via Ascenzi, nei due uffici postali con sportello filatelico, “Il Libro dei Francobolli 2024”, la raccolta delle 146 carte valori postali emesse l’anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione

Il libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

All’interno del Libro dei Francobolli 2024, grande evidenza per le emissioni che hanno riscosso notevole interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati a Guglielmo Marconi, Franco Basaglia e Giacomo Matteotti; quelli della serie “le eccellenze dello spettacolo” dedicati a Mike Bongiorno, Marcello Mastroianni e Stefano d’Orazio; quelli appartenenti alla serie “Senso Civico”, dedicati alla LIS – Lingua Italiana dei Segni e alle Località Italiane Bilingue; quelli dedicati ai temi sportivi di rilievo, come il francobollo dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, un evento di grande prestigio internazionale e quello che celebra la squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, un omaggio a una delle passioni sportive più amate dagli italiani.

A completare questa straordinaria raccolta, il francobollo dedicato a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa rende omaggio a uno dei più grandi compositori d’opera italiani, apprezzato e celebrato in tutto il mondo.

