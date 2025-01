Talete informa i propri utenti residenti nei comuni di Viterbo, Villa San Giovanni in Tuscia e Nepi che, a causa di alcune difficoltà operative legate alla gestione del ciclo di fatturazione durante le festività natalizie, la consegna delle bollette relative al terzo trimestre 2024 potrebbe subire dei ritardi. «Si prevede che le fatture verranno recapitate a ridosso della scadenza indicata o nei primi giorni successivi», si legge nella nota di Talete. «È importante sottolineare che, come previsto dall'art. 3.4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è consentito un ulteriore termine di 11 giorni successivi alla scadenza per effettuare il pagamento senza incorrere nell'applicazione dell'indennità di mora». Effettuando il versamento entro il 25 gennaio, gli utenti potranno evitare l'applicazione di interessi di mora. «Ricordiamo che, in caso di difficoltà nel pagamento immediato, è sempre possibile richiedere la dilazione del pagamento della fattura contattando il servizio clienti o presso gli uffici sia centrale che periferici. Cogliamo l'occasione per invitare tutti gli utenti a registrarsi gratuitamente al nostro sportello online, tramite il sito www.taletespa.eu». In questo modo sarà possibile: ricevere le fatture in formato elettronico, eliminando così il rischio di smarrimenti e garantendo una consultazione semplice e immediata; pagare le bollette online in modo sicuro e veloce, direttamente dall’area personale; comunicare l'autolettura del contatore. Con la registrazione al portale digitale, sarà possibile accedere a numerosi altri servizi, come la consultazione dello storico delle fatture e la gestione dei dati personali. Per registrarsi al portale digitale e per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile visitare il nostro sito web www.taletespa.eu o contattare il Servizio Clienti al numero 800949340 (da rete fissa) o al numero 07611370020 (da rete mobile).

Talete si scusa per l’eventuale disagio arrecato e ringrazia i propri utenti per la comprensione.

