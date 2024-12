LADISPOLI - Posa della prima pietra per la chiesa ortodossa a Ladispoli. La cerimonia domenica scorsa alla presenza di sua eccellenza Siluan, vescovo della Diocesi Otodossa Romena d'Italia che si è recato tra i fedeli della parrocchia "Sant'Andrea Apostolo", guidata dal reverendo padre Lucian Birzu per celebrare la Divina Liturgia. Alla cerimonia della posa della prima pietra hanno partecipato anche diverse autorità religiose e civili che hanno voluto portare il proprio saluto e sostegno alla comunità ortodossa il sindaco Alessandro Grando, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale e l’importanza di un progetto così significativo per il territorio; il presidente del consiglio comunale, Carmelo Augello, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità. Don Federico Tartaglia, delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Porto-Santa Rufina, ha portato il saluto di sua eccellenza monsignor Gianrico Ruzza – vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina e ha ribadito l’importanza del dialogo ecumenico; don Saji Thadathil, parroco della Parrocchia “Santissima Annunziata” di Ladispoli, comunità ospitante che da anni sostiene i fedeli ortodossi nel loro percorso. Erano inoltre presenti i rappresentanti degli studi tecnici che hanno curato il progetto della nuova chiesa, sottolineando l’impegno e la professionalità messi al servizio della comunità. La giornata si è conclusa con un clima di gioia e condivisione, testimoniando ancora una volta la forza e l’unità della comunità ortodossa di Ladispoli, che guarda al futuro con speranza e determinazione.

La Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” fu fondata nel 2001 da sua eminenza Iosif, metropolita della Metropolia Ortodossa Romena dell’Europa Occidentale e Meridionale, e affidata inizialmente a padre Bogdan Petre. Dal 2005, la comunità è guidata dal reverendo padre Lucian Bîrzu. Per anni, la parrocchia ha trovato ospitalità presso la comunità cattolica della Parrocchia “Santissima Annunziata” di Ladispoli. Nel 2022, grazie all’impegno e alla determinazione dei fedeli, la parrocchia ha acquistato un terreno, dando così il via al progetto di costruzione della nuova chiesa. Nel 2024 è arrivata l’attesa licenza edilizia dal Comune di Ladispoli. Il progetto prevede la realizzazione di una chiesa parrocchiale di circa 470 metri quadrati, accompagnata da un edificio polifunzionale che ospiterà l’oratorio, la scuola parrocchiale, e il centro sociale e culturale. La nuova sede sorgerà in via Aurelia km 36,980 a Ladispoli. Chiunque vuole sostenere il progetto, può fare delle donazioni nel conto: IT52Q0103039530000000778991 Banca Monte dei Paschi di Siena Intestato a Parrocchia Ortodossa Romena Sant Andrea Apostolo.

