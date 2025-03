SANTA MARINELLA – Diminuire il disagio e garantire la sicurezza per tutti i cittadini. Sono le richieste degli esponenti di Coalizione futuro in merito ai lavori in via Valdambrini. «Siamo certi di rappresentare il malcontento di molti cittadini che stanno vivendo il grave disagio dovuto ai lavori pubblici sulle strade di via Valdambrini e di via dei Fiori. Per come sono stati concepiti questi lavori, i cittadini paventano anche un pericoloso imbottigliamento delle zone limitrofe di Belvedere, Colfiorito e via Elcetina – affermano da Coalizione Futuro, la lista che fa capo alla consigliera Clelia di Liello – «Nell’assemblea tenutasi presso il municipio nel mese di gennaio scorso, il sindaco Tidei e l’assessore ai LL.PP. Amanati hanno illustrato i lavori Acea in corso di realizzazione in via Valdambrini, avvisando i residenti dei “sacrifici” cui sarebbero andati incontro a causa della chiusura della stessa via Valdambrini, con conseguente trasferimento di tutto il traffico della zona su via Lazio e via dei Fiori. Nella medesima assemblea il sindaco ha comunicato che, una volta terminati i lavori Acea (previsione Pasqua 2025) avrebbero avuto inizio i lavori riguardanti l’ampliamento del ponte ferroviario ubicato presso il lavatoio delle Vignacce e che dà accesso a Via Valdambrini. I cittadini venivano rassicurati che comunque via Valdambrini sarebbe rimasta aperta per i mezzi di soccorso. Ora però che gli stessi cittadini, residenti e non, si trovano immersi nella situazione reale della chiusura di via Valdambrini con spostamento del traffico su via dei Fiori, possono sottolineare tutte le criticità dovute a questa situazione. Fra l’altro, negli ultimi giorni, su via dei Fiori, sono stati avviati, per un tratto, altri lavori rendendo la strada percorribile solo a senso unico alternato e quindi aggiungendo altro disagio e complicazioni al normale deflusso del traffico in uscita da via delle dalie sull’Aurelia e, in entrata, dalla via Aurelia su via dei Fiori. I due svincoli citati sono così ravvicinati che il traffico dell’uno influisce sul traffico dell’altro dando origine a lunghissime ed estenuanti code sull’Aurelia. La cosa preoccupa molto i residenti in vista delle festività pasquali e della bella stagione, quando i flussi di traffico saranno sicuramente maggiori».

Ma ci sono altri due elementi di preoccupazione da parte di Coalizione Futuro: «Il primo è che un mezzo di soccorso per raggiungere le zone Belvedere, Colfiorito, Elcetina (ormai densamente popolate) rischia d’impiegare molti minuti in più rispetto al normale tragitto su via Valdambrini, che, nel caso di un’emergenza di ordine sanitario, può risultare fatale – sottolineano da Coalizione futuro – A tal proposito, proponiamo che per tutta la durata dei lavori, compresi quelli del sottopasso ferroviario, venga distaccato un mezzo della Misericordia nel parcheggio attiguo agli uffici della ASL di via Valdambrini. Il secondo elemento di preoccupazione è che, se per un caso qualsiasi si dovessero bloccare via Lazio o via dei Fiori, tutte le zone sarebbero in trappola perché isolate senza nessuna via d’uscita o d’entrata per chiunque. Risulta pertanto fondamentale la realizzazione della strada di collegamento tra via Valdambrini e via delle Colonie (progetto risalente a 22 anni fa) prima dell’inizio dei lavori del ponte ferroviario. Questa grave situazione coinvolge non solo i residenti della zona, ma anche i numerosi frequentatori dei tanti servizi presenti (Farmacia comunale, Uffici della ASL, Supermercati, Palestra, Agenzie di servizi, Studi professionali, ecc.). Chiediamo con forza di intraprendere ogni iniziativa idonea a diminuire il disagio e a garantire la sicurezza, ad iniziare da quella sanitaria, per tutti i cittadini.

Coalizione Futuro