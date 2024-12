SANTA MARINELLA – Si è tenuto nella mattinata di ieri, un incontro alla Regione Lazio, a cui hanno partecipato l’assessore alla Polizia Locale di Santa Marinella Andrea Amanati e il comandante Keti Marinangeli, che sono intervenuti ad un meeting cui erano presenti rappresentanti di molti Comuni del Lazio. Proseguono infatti le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per rendere sempre più efficiente il comando dei vigili urbani della cittadina. La Marinangeli e Amanati, hanno avuto un colloquio con l’assessore regionale alla Polizia Locale Luisa Regimenti. “E’ stata questa l’occasione – dice Amanati - per avere maggiori informazioni in merito ai prossimi bandi regionali destinati ai corpi di polizia locale presenti nel Lazio. Si tratta di imperdibili opportunità che sapremo sfruttare al meglio e che consentiranno al nostro Comune di potersi dotare di nuovi automezzi, ma anche nuove attrezzature ed equipaggiamenti. Dopo la giornata di addestramento anti aggressioni e all’uso dello spray al peperoncino, sarà possibile promuovere nuovi corsi di formazione. Ma c’è anche un’altra, interessantissima novità, perchè i nostri operatori potranno partecipare ad un corso per pilota di drone che ci darà la possibilità di ricevere in dotazione questo apparecchio volante che potremo utilizzare sul nostro territorio per sorvegliare tutte quelle aree più difficili da raggiungere. Sarà possibile monitorare in tempo reale il percorso di fossi e torrenti e, in caso di criticità, intervenire tempestivamente. Il drone potrebbe rivelarsi utilissimo per scoprire la presenza di discariche abusive”. Anche il sindaco Tidei ha colto l’occasione per rendere pubblica un'altra importante notizia. “Dal prossimo primo giugno – spiega Tidei - prenderà servizio all’interno del nostro corpo di polizia locale un’altra agente, vincitrice del concorso indetto da questa amministrazione. In totale sono ben sei i neo assunti che opereranno sul nostro comprensorio e questo ci permetterà di offrire servizi sempre più puntali e non solo sul fonte della viabilità ma anche della sicurezza e dei controlli”. “Possiamo, finalmente dire e con una punta di orgoglio- conclude il sindaco – di essere definitivamente usciti dalla fase di emergenza e di carenza di personale che avevamo ereditato dal passato e che a causa del default ci aveva impedito di procedere a nuove assunzioni. Anche questo triste capitolo di storia recente di Santa Marinella lo si può definire archiviato e dunque non ci resta che guardare con rinnovato ottimismo al futuro di questa città”.

