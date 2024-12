CIVITAVECCHIA – Un altro elemento portante della Polizia di Frontiera di Civitavecchia va in pensione. Dal primo gennaio infatti, l’ispettore Salvatore Seri ha lasciato gli uffici di Largo della Pace per godersi finalmente il meritato riposo. Durante gli anni di servizio, numerosi sono stati gli incarichi ricoperti, da Istruttore di Tiro a Responsabile dell’Uffici Visti per essere poi nominato Vice Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria.

Proprio tale incarico, gli ha permesso di evidenziare le sue doti investigative ed operative ma anche la sua innata capacità di saper ascoltare, consigliare e mettere a proprio agio le persone. Tale virtù lo ha sicuramente contraddistinto per tutta la durata della sua carriera, costellata di enormi successi, con decine di arresti eccellenti e sempre rimanendo accanto alle vittime, mai lasciate sole anche a distanza di anni e sempre confortate anche a discapito del proprio tempo libero.

Un grazie sincero all’ispettore Seri da tutti i colleghi della Polizia di Frontiera, che avranno sicuramente bisogno di tempo «per abituarsi alla sua mancanza, alla sua professionalità, ai suoi modi di fare e a quel sorriso contagioso, con il quale – hanno sottolineato – riesce a sdrammatizzare tante delicate situazioni. Buona vita Salvatore».