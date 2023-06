S. MARINELLA – Prima di provvedere a ripulire i terreni della Polisportiva di Santa Severa, si è tenuta una riunione sullo stato del sito, con i cittadini ed i frequentatori di Santa Severa incuriositi dal confronto tra i proclami anti amministrazione e gli amministratori, che hanno ribadito l’intenzione di valutare opportunità future, fin dai prossimi mesi. Ha aperto l’assemblea il consigliere di opposizione Domenico Fiorelli che, in quanto abitante di Santa Severa, ha illustrato in linea di massima i motivi del contendere. Dall’altro lato del tavolo, si è registrato l’intervento del presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, che ha chiarito che l’associazione Polisportiva non ha alcun diritto di gestione dell’area, poiché non ha contratti in essere con la Regione Lazio e la stessa ha consegnato nel febbraio scorso le aree al Comune. “Lo stesso Comune – ha detto Minghella che ha un mandato di riqualificazione. Inoltre se c’è un soggetto che ha subito danni per questa gestione sui generis, è proprio la cittadinanza e i frequentatori della frazione di Santa Severa. I cittadini ed i turisti meritano una struttura accogliente e dignitosa, oggi abbiamo la possibilità di poter programmare il futuro dell’area come polmone verde, area giochi e frequentazione per famiglie e sportivi”. Sulla stessa tesi la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo, che ribadisce come il Comune, per non lasciare sprovvista la zona di servizi per la stagione in corso, ha delegato la Multiservizi a ripulire l’area e continuare le attività. Presente all’incontro anche l’assessore Andrea Amanati, a dimostrazione della volontà del Comune di offrire quanto prima una soluzione che accontenti tutti i fruitori della struttura.

