TARQUINIA – Tanto tuonò che piovve. Alle fine l’incontro tra lo scrittore Davide Coppo e gli studenti del Cardarelli di Tarquinia al centro di critiche da parte di Gioventù nazionale non si farà. L’appuntamento sarebbe dovuto essere per questa mattina, ma è stato annullato per motivi organizzativi.

La conferma è arrivata dalla nota di Edizione E/O, casa editrice del libro, affidata ai social.

L’incontro era stato organizzato nell’ambito del progetto portato avanti dagli studenti dall’istituto Cardarelli diretto dalla dottoressa Laura Piroli su input della libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro.

“Abbiamo appreso la notizia dell’annullamento dell’incontro tra lo scrittore Davide Coppo, autore del romanzo edito dalle Edizioni E/O La parte sbagliata, e circa 200 studenti di 9 classi dell’ISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia che avrebbe dovuto avere luogo venerdì 7 marzo, presso il Cinema Etrusco di Tarquinia. L’incontro di sarebbe dovuto tenere a conclusione di un percorso che gli studenti hanno portato avanti con i loro docenti nei tre mesi precedenti. A richiesta di maggiori informazioni sui motivi che hanno portato all’annullamento, è stato risposto che l’annullamento è avvenuto per “motivi organizzativi”. Non è stato proposto di riorganizzarlo in una nuova data”.

“Nei giorni precedenti – continua la casa editrice – abbiamo dovuto leggere le proteste per questo incontro da parte di Gioventù Nazionale (di Viterbo e di Tarquinia), organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, che ha accusato lo scrittore e l’istituto di voler “indottrinare” gli studenti e attaccare la Presidente del Consiglio. Rifiutiamo il concetto che la letteratura sia indottrinamento e pensiamo che non ci siano posti in cui i libri non debbano stare. Davide Coppo ha già tenuto presentazioni del suo libro nelle scuole a Bologna, Torino, Firenze, Milano e Varese, sempre con ottima accoglienza da parte degli studenti e del corpo docente”.

“Che un incontro letterario su un romanzo provochi queste reazioni non è di certo un segno di apertura e dibattito, – concludono da Edizioni E/O – ma di chiusura e volontà di impedire il libero confronto. A Davide Coppo, agli studenti coinvolti nel progetto, alla libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro e a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, va tutta la nostra solidarietà”.

