Attenzione alla viabilità al Poggino, dove dalla prossima settimana fino a settembre sono previsti possibili disagi per gli automobilisti in vista del secondo stralcio dei lavori di sistemazione dell’asse di via dell’Industria.

Dalle ore 7 di lunedì 3 luglio fino al termine dei lavori, che è previsto il prossimo 26 settembre – per fasi successive concordemente con le esigenze di cantiere, previa apposizione di idonea segnaletica – sarà istituito su via dell’Industria nel tratto compreso via Mainella e via dell’Agricoltura, nell’area a verde compresa tra i due sensi di marcia, il divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli nonché il restringimento della carreggiata e se necessario il divieto di transito.

«Tali provvedimenti – si legge nell’ordinanza dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Viterbo – saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa segnaletica anche di tipo mobile collocata in sito a cura e spese della ditta appaltatrice almeno quarantotto ore prima dell’intervento.

La stessa dovrà inoltre disporre, a secondo dell’intensità del traffico, del personale necessario per regolamentare manualmente o tramite semaforo mobile la circolazione a senso unico alternato».