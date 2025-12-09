SANTA MARINELLA - Il Partito democratico di Santa Marinella ringrazia il consiglio giovani di Santa Marinella, coordinato dalla presidente Chiara Pinzi per il prezioso lavoro fatto in merito alle tematiche avanzate per dare sicurezza ai ragazzi che viaggiano in treno. “Attivare un confronto con Trenitalia e i Comuni interessati e gli enti competenti per valutare la fattibilità tecnica, economica e organizzativa – dice la segretaria Lucia Gaglione - dell’introduzione di una corsa ferroviaria notturna, con partenza da Civitavecchia, fermate a Santa Marinella, Santa Severa, Marina di Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino intorno alla mezzanotte, per garantire un rientro sicuro ai giovani del litorale nord durante il fine settimana”. Lo prevede una mozione presentata dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano secondo la quale è necessario valutare l’opportunità di introdurre forme aggiuntive di sicurezza, quali la presenza di personale di sorveglianza o vigilanza leggera a bordo delle eventuali corse notturne, per garantire ordine, tutela degli utenti e un clima di viaggio sereno. “Si tratta – spiega Michela Califano – di un documento nato su impulso di diverse realtà, i Gd di Roma, del litorale nord, di Fiumicino, dal consiglio dei giovani di Santa Marinella e da amministrazioni come Santa Marinella, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, approvato dal consiglio comunale di Fiumicino grazie al Pd locale. Una proposta che ha una forte e radicata valenza. Per questo auspico che possa avere la Regione Lazio come ente promotore affinché si adottino misure per migliorare la protezione degli utenti vulnerabili, in particolare i giovani”.

