CERVETERI – La scuola di via Castel Giuliano si rifarà il look con un milione e mezzo che arriva dalla Pisana. Grazie al “Programma Regionale Fesr Lazio 2021–2027” il Comune è riuscito ad aggiudicarsi un importante finanziamento per sistemare il plesso di Cerenova. Ad annunciarlo pubblicamente la sindaca Elena Gubetti che ha spiegato, in sostanza, come il finanziamento permetterà di realizzare un grande intervento di riqualificazione energetica in uno dei plessi scolastici più importanti del territorio. Elencati dallo stesso primo cittadino tutti gli interventi previsti: un nuovo cappotto termico, la sostituzione del generatore, nuovi infissi esterni per evitare dispersioni di calore e l’efficientamento di tutti i punti luce. Un passo in avanti sostanziale. «Direi un’opera fondamentale – puntualizza Elena Gubetti - che migliorerà il comfort per studenti e personale scolastico, e renderà l’edificio molto più efficiente dal punto di vista energetico. Si tratta di un risultato importante per tutta la nostra comunità. Continuiamo a investire nell’edilizia scolastica e nella qualità degli ambienti in cui crescono i nostri bambini e ragazzi». Poi i ringraziamenti: «A tutto il personale dell’ufficio Opere Pubbliche – aggiunge la sindaca -, al dirigente Fabrizio Bettoni, all’architetto Flavio Nunnari, al geometra Enzo Bollella e all’ingegner Alessio Piantadosi per il lavoro preciso e professionale svolto. Ancora una volta, l’Amministrazione comunale dimostra che, quando si lavora con serietà e visione, i risultati arrivano».

L’ALTRO CANTIERE

Sul fronte dell’edilizia scolastica, poche settimane fa, erano partiti i lavori all’asilo Gino Strada di Cerveteri per garantire il comfort microclimatico dei piccoli e del personale dopo le proteste delle famiglie. Un’opera realizzata con fondi comunali e con un finanziamento sovracomunale. In più stanno per essere conclusi i lavori del secondo asilo nido comunale a Marina di Cerveteri e contemporaneamente il Granarone sta ottenendo l’iter autorizzativo per la terza struttura.

