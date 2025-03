LADISPOLI - Giardino Angelo Vassallo, in viale Mediterraneo sempre “più verde” grazie, questa volta, alla Farmacia solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro. Il suo responsabile, il dottor Marco Tortorici, ha donato a Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, 40 alberelli, uno per ogni mese di attività, a partire dall’apertura avvenuta ad agosto del 2021.

Alberi autoctoni, della macchia mediterranea, in particolare Lecci, Roverelle, Olivi, Corbezzoli, Carrubi e Tigli. «Una bella mattinata di sole ha favorito la riuscita dell’evento con tanta gente volenterosa - spiega il resposabile di Salviamo il Paesaggio Rosario Sasso – tra cui molti giovani: Nello, Giorgio, Sara e Beatrice. Partiti dalla stazione, alberelli in mano, siamo giunti ai giardini “Angelo Vassallo” di viale Mediterraneo dove sono stati messi a dimora gli alberelli. Presenti alcuni volontari “storici” come Settimo, Annarosa, Alberto, Daniele, Walter e l’artista Luisana Leone in arte Lulù. I volontari locali si prenderanno cura degli alberi per almeno tre anni. Perché non basta piantare alberi ma è necessario prendersene cura, innaffiarli e farli crescere. Confermato quindi il motto del nostro gruppo “Noi piantiamo alberi, e ce ne prendiamo cura”».

